Otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiye gözaltı

ÇORUM'daakaryakıtistasyonuna otomobil ile gelerek yüksek sesle müzik açıp, polisin uyarılarına aldırmayan alkollü 3 kişi, gözaltına alındı.

Buharevler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna 42 EF 047 plakalı otomobili ile gelip, yüksek sesle müzik açan sürücü S.A.A.'yı (23) polisler uyardı. Fakat sürücü uyarıyı dinlemeyince polis, araçtan inmesini istedi. Sürücü yine kabul etmedi ve bölgeye takviye ekip çağrıldı. Takviye ekip gelince araçtan inen sürücü ile yanındaki A.K. (23) ve R.K. (28), gözaltına alındı. 3 kişinin alkollü olduğu tespit edildi. S.A.A.'ya 'alkollü araç kullanma', 'ehliyeti yanında bulundurmama' ve 'abartı egzozlu araç kullanma' suçlarından 9 bin 79 lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi. 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.