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        Bayrak dikmek için çukur açılırken tarihe rastlandı; su sarnıcı, dehliz ve 30 metrelik yapı bulundu

        ÇORUM'da İskilip Kalesi'nde geçen yıl Türk bayrağı dikmek için çukur açılırken tarihi yapıya rastlanması üzerine başlatılan arkeolojik kazılarda, su sarnıcı ve dehliz ile 30 metre uzunluğunda koridor şeklinde bir yapı ortaya çıkarıldı. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, yapının özelliklerinin tam anlaşılması için gelecek yıl da kazı yapılmasının düşünüldüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:20
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        Bayrak dikmek için çukur açılırken tarihe rastlandı; su sarnıcı, dehliz ve 30 metrelik yapı bulundu
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        ÇORUM'da İskilip Kalesi'nde geçen yıl Türk bayrağı dikmek için çukur açılırken tarihi yapıya rastlanması üzerine başlatılan arkeolojik kazılarda, su sarnıcı ve dehliz ile 30 metre uzunluğunda koridor şeklinde bir yapı ortaya çıkarıldı. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, yapının özelliklerinin tam anlaşılması için gelecek yıl da kazı yapılmasının düşünüldüğünü söyledi.

        İsklip Kalesi'ne Türk bayrağı dikilmesi için çukur açılırken, tarihi yapıya rastlandı. Bunun üzerine arkeolojik kazı başlatıldı. İskilip Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Çorum Müzesi Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen yaklaşık 1 yıl süren kazılarda su sarnıcı ve dehliz ile 13,5 metre derinlikte, 3 metre yükseklik ve 2 metre genişliğe sahip, içinde 8 basamaklı merdiven bulunan 30 metre uzunluğunda koridor şeklinde bir yapı ortaya çıktı. 

        Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, çalışmada bulunan sarnıç ve altındaki mimari bölümün nadiren rastlanan bir yapı olduğunu söyledi. Yapının mahiyetinin henüz tam olarak anlaşılamadığına dikkati çeken Çakar, özelliklerinin tam anlaşılması için gelecek yıl da kazı yapılmasının düşünüldüğünü söyledi.

        Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu ise "Yaklaşık 3 metre altında, alt kotlarda bir başka taban bulunuyor. O da muhtemelen Roma dönemine tarihlendirilen bir süreci ihtiva ediyor. Etrafı kaya ile çevrili, açık alan kısımlarında moloz taşla örülüp üzeri 5 santimetre kalınlığında Horasan harçla kapatılmış, cephesi bulunan sarnıcın tabanı ise 1 metre kalınlığında. Sarnıcın Roma dönemindeki en önemli bulguları, bu zeminin altında yer alıyor. Sarnıcın altında 8 basamak tespit ettik. Kalelerde sarnıçlar, genellikle suyun depolandığı alanlardır ve suyu depolamak için kar iteklenerek sarnıcın içine biriktirilir. Bunlar da yaz aylarında kullanılır. Bu sarnıç, kalede yaşayan tüm insanların su ihtiyacını karşılıyordu" dedi.

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