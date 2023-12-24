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        ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 00:09 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:09
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        ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz´ın (24) acı haberi, Çorum'daki baba ocağına ulaştı. 

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Çorum İl Müftülüğünde İmam Hatip olarak görev yapan baba Ramazan ve anne Meryem Yılmaz´a İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan şehit evini ziyaret ederek, aileye taziye dileklerini iletti. 

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz´ın naaşının ailesinin kararıyla memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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