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        Tartıştığı babası tarafından bıçaklanan Sefacan, öldü

        ÇORUM'un İskilip ilçesinde, çıkan tartışmada babası tarafından bıçaklanan Sefacan Akdemir (23), yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 20:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 20:25
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        Tartıştığı babası tarafından bıçaklanan Sefacan, öldü
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        ÇORUM'un İskilip ilçesinde, çıkan tartışmada babası tarafından bıçaklanan Sefacan Akdemir (23), yaşamını yitirdi. 

        Olay, dün İskilip ilçesi Çavuş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M. Akdemir (56) ile oğlu Sefacan Akdemir arasında ailevi nedenlerden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Akdemir, oğlu Sefacan Akdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sefacan Akdemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Sefacan Akdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba Akdemir için oğlunun ölüm haberinin ardından savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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