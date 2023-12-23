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        Çorum'da babasının bıçakla yaraladığı kişi hastanede öldü

        Çorum'un İskilip ilçesinde dün babası tarafından bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:18
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        Çorum'da babasının bıçakla yaraladığı kişi hastanede öldü
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        Çorum'un İskilip ilçesinde dün babası tarafından bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İkametlerinde çıkan tartışmada babası M.A. (56) tarafından bıçakla yaralanması sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sefacan A. (23), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        S.A'nın cenazesi, hastane morguna konuldu.

        Sungurlu Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alınan, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba M.A. için yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

        Çavuş Mahallesi İğci Sokak'taki ikamette dün çıkan tartışma sırasında M.A, oğlu Sefacan A'yı bıçakla yaralamış, Sefacan A. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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