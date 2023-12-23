Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:39 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

        Evinde yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Yakup Doğan (67) sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Mimar Sinan 1. Cadde'deki evinde 20 Aralık'ta yakınları tarafından bulunan Doğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        O gemi sökülüyor!
        O gemi sökülüyor!
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çorum'da babasının bıçakla yaraladığı kişi hastanede öldü
        Çorum'da babasının bıçakla yaraladığı kişi hastanede öldü
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi
        Çorum'da maden ocağında kamyonun çarptığı işçi öldü
        Çorum'da maden ocağında kamyonun çarptığı işçi öldü
        Kargı'da uyuşturucuyla mücadele projeleri tanıtıldı
        Kargı'da uyuşturucuyla mücadele projeleri tanıtıldı
        Soyadı benzerliği nedeniyle yaşanan miras problemi, 3 nüfus müdürlüğünce çö...
        Soyadı benzerliği nedeniyle yaşanan miras problemi, 3 nüfus müdürlüğünce çö...
        Çorum'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı