Çorum'da maden ocağında kamyonun çarptığı işçi öldü

Çorum'un Dodurga ilçesindeki maden ocağında kamyonun çarptığı işçi, hayatını kaybetti.

İ.M. idaresindeki 06 DR 4916 plakalı kamyon, manevra yaptığı sırada Ahmet Coşar'a (59) çarptı.

İhbar üzerine maden ocağına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evli ve 5 çocuk babası Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen Coşar'ın cenazesi, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

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