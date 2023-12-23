Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da maden ocağında kamyonun çarptığı işçi öldü

        Çorum'un Dodurga ilçesindeki maden ocağında kamyonun çarptığı işçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da maden ocağında kamyonun çarptığı işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Dodurga ilçesindeki maden ocağında kamyonun çarptığı işçi, hayatını kaybetti.

        İ.M. idaresindeki 06 DR 4916 plakalı kamyon, manevra yaptığı sırada Ahmet Coşar'a (59) çarptı.

        İhbar üzerine maden ocağına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evli ve 5 çocuk babası Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen Coşar'ın cenazesi, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Atilla Taş tutuklandı
        Atilla Taş tutuklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kargı'da uyuşturucuyla mücadele projeleri tanıtıldı
        Kargı'da uyuşturucuyla mücadele projeleri tanıtıldı
        Soyadı benzerliği nedeniyle yaşanan miras problemi, 3 nüfus müdürlüğünce çö...
        Soyadı benzerliği nedeniyle yaşanan miras problemi, 3 nüfus müdürlüğünce çö...
        Çorum'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da tütün kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı
        Çorum'da tütün kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı
        Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
        Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum'da yakalanan 5 dilencinin üzerinden 920 lira çıktı
        Çorum'da yakalanan 5 dilencinin üzerinden 920 lira çıktı