Çorum'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Çorum’da park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Ertuğrul T. idaresindeki 05 AU 901 plakalı hafif ticari araç, Çorum-İskilip kara yolunun 5'inci kilometresinde Ferhat K'nin yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarına park ettiği 19 LK 608 plakalı otomobiline çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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