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        Çorum'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Çorum'da park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 00:47 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:54
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        Çorum'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Ertuğrul T. idaresindeki 05 AU 901 plakalı hafif ticari araç, Çorum-İskilip kara yolunun 5'inci kilometresinde Ferhat K'nin yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarına park ettiği 19 LK 608 plakalı otomobiline çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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