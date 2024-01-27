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        Çorum FK - Göztepe: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 20:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:50
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        Çorum FK - Göztepe: 1-1
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: Burak Olcar, Emre Doğu, Sabri Öğe

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin - Kerem, Ologo, Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Dk. 68 Ozan), Atakan (Dk. 83 Gökhan), Nalepa (Dk. 86 Hakan), Geraldo (Dk. 86 Thomas), Erkan, Ahmet Sağat (Dk. 68 Eren)

        GÖZTEPE: Arda - Ogün, Taha, Heliton, İsmail Köybaşı, Doğan (Dk.16 Dennis), Yalçın (Dk. 85 Atınç), Ahmed, Mamah (Dk. 85 İzzet), Traore (Dk .68 Kubilay), Lundqvist (Dk. 68 Messaoudi)

        GOLLER: Dk.53 Geraldo (Çorum FK) - Dk. 46 Pascal  (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Traore, İsmail Köybaşı, Mamah, Dennis (Göztepe)

        1'inci Lig'in 20'nci haftasında Çorum FK sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 46'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Nalepa'nın hatalı pası sonrasında araya giren Lundqvist, yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. Çorum FK bu gole 53'üncü dakikada cevap verdi. Ogün'ün geri pasında araya giren Geraldo, ceza sahası yayında kaleci Arda'yı da geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çorum FK sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Çorum - Yusuf ÇINAR

        2024-01-27 20:46:10

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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