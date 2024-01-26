Çorum'da 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı Çorum'un Alaca ilçesinde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zile Caddesi'nde bir iş yerinde 24 Ocak'ta E.E. ve oğlu K.E'yi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.B. ve oğlu S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, oğlu S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı baba ve oğlu ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum'un Alaca ilçesi Zile Caddesi'ndeki iş yerlerinde E.E. ve oğlu K.E. ile A.B. ve oğlu S.B. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.E. ve oğlu K.E. bıçakla yaralanmıştı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, zanlılar ise polis ekiplerince yakalanmıştı.