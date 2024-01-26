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        Çorum'da yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:26
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        Çorum'da yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı.

        İlçe merkezindeki marketten alışveriş yaptıktan bir süre sonra kredi kartının kullanıldığı şeklinde SMS alan B.G, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

        İhbar üzerine soruşturma başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kartın Y.V. tarafından "temassız" özelliğiyle kullanıldığını belirledi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.V, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Y.V'nin bulduğu kredi kartıyla market ve kırtasiyeden yaptığı alışverişler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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