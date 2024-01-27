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        Ahlatcı Çorum FK-Göztepe maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, 8. haftadır yenilmezlik serilerinin devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 19:22 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:22
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        Ahlatcı Çorum FK-Göztepe maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, 8. haftadır yenilmezlik serilerinin devam ettiğini söyledi.

        Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da ligde üst sıraları hedeflediğini dile getirdi.

        İki takım için de önemli bir maç oynadıklarına işaret eden Özbalta, "Bu maç bize takımızın daha iyi bir noktaya gideceğini gösterdi. Futbolcularım bugün oyunu iki yönüyle oynayabildi. Hafta içinde yaptığımız antrenmanlardaki planları sahaya yansıttık. Oyun anlamında Göztepe takımından daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Daha etkili işler yaptığımızı da söyleyebilirim. O anlamda her şeyiyle beni mutlu etti. Gönül isterdi ki kazanalım." diye konuştu.

        Taraftarlarına teşekkür eden Özbalta, "Ligde 8 haftadır kaybetmiyoruz. Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Kazanma veya kaybetmeme alışkanlığı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        - Göztepe cephesi

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise iki takımın da iyi oynadığını aktardı.

        Kadrodaki eksiklere rağmen sahaya iyi bir futbol yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

        "Bugün gerçekten savaşçıların mücadelesiydi diyebiliriz. Öyle bir maçtı. Kim daha çok isteyecekse onun kazanacağı bir mücadeleydi. Çorum da çok iyi oynadı. Gerçekten iyi bir takım. Aynı zamanda kadromuzda birçok problem yaşıyorduk. Çok fazla hasta oyuncumuz vardı. Bugün forvette iki orta saha oyuncumuzu oynattık. Çünkü forvet oyuncularımızdan biri hasta, biri de sakat. Aslında bugün gerçekçi bir sonuç oldu diye düşünüyorum."

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