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        Çorum'da 77 bin 100 makaron ele geçirildi

        Çorum'da 77 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:50
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        Çorum'da 77 bin 100 makaron ele geçirildi
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        Çorum'da 77 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, 17 bin 900 doldurulmuş makaron, 59 bin 200 boş makaron, 63 kilogram kaçak tütün, 92 likit sıvı ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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