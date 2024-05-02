Kız arkadaşıyla tartışan gruba tabancayla ateş açtı; 1 kişinin yaralandığı olay kamerada

ÇORUM'da kız arkadaşının tartıştığı grupla karşılaşıp tabancayla rastgele ateş eden B.C.B.'nin (17) silahından çıkan kurşunun bacağına isabet ettiği A.H.Ö. (15), yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Gazi 1'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre; B.C.B., kız arkadaşının parkta bir grup genç ile tartışma yaşadığını öğrendi. Parka giderken sokakta kız arkadaşının tartıştığı grupla karşılaşan B.C.B., tabancayla rastgele ateş etti. Kurşunlardan biri grupta bulunan A.H.Ö.’nün bacağına isabet etti. Yaralıya ilk müdahaleyi çevrede bulunan eczacı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.H.Ö., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.