Çorum’da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Buget köyü yakınlarında hatlara bakım yapmak için elektrik direğine çıkan Kasım K. (27) akıma kapılarak yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasım K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.