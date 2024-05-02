Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.
Çorum’da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Buget köyü yakınlarında hatlara bakım yapmak için elektrik direğine çıkan Kasım K. (27) akıma kapılarak yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kasım K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.