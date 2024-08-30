Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Buse'yi bacağından ısıran maymun, 3 gündür aranıyor

        ÇORUM'da kaçtığı iddia edilen maymun Buse S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Buse'yi bacağından ısıran maymun, 3 gündür aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'da kaçtığı iddia edilen maymun Buse S.'yi (19) bacağından ısırdı. Buse S. tedavi edilirken, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gündür kaçan hayvanı arıyor.

        Buharaevler Mahallesi'nde bir evden kaçtığı iddia edilen maymun, Buse S.'ye saldırdı. Buse S.'yi bacağından ısırdıktan sonra kaçan maymun için arama çalışması başlatıldı. Buse S. tedavisi sonrası taburcu olurken, 3 gündür aranan maymuna dair herhangi bir iz bulunamadı. Maymunun bazı evlerin balkonunda görüldüğü görüntüler ortaya çıkarken, hayvanın kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        "Engellendin koçum"
        "Engellendin koçum"
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        10 soruda enflasyon düzeltmesi

        Benzer Haberler

        Çorum FK, yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak
        Çorum FK, yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak
        Mobilya yüklü kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü
        Mobilya yüklü kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü
        Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
        Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
        Çorum'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Çorum'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Çorum'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Çorum'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Çorum'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
        Çorum'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu