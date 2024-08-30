Çorum'da Buse'yi bacağından ısıran maymun, 3 gündür aranıyor

Buharaevler Mahallesi'nde bir evden kaçtığı iddia edilen maymun, Buse S.'ye saldırdı. Buse S.'yi bacağından ısırdıktan sonra kaçan maymun için arama çalışması başlatıldı. Buse S. tedavisi sonrası taburcu olurken, 3 gündür aranan maymuna dair herhangi bir iz bulunamadı. Maymunun bazı evlerin balkonunda görüldüğü görüntüler ortaya çıkarken, hayvanın kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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