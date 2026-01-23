Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da bir kişiyi yakarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:18
        Çorum'da bir kişiyi yakarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
        Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Doğan Ç'nin (19) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sanık Ali Ç. (34), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Şahin Ç. (34) ve Yıldız Ç. de duruşmada hazır bulundu.

        Sanık Ali Ç, duruşmadaki son savunmasında, "Olay bilerek ve isteyerek olmamıştır. Ben kendimi öldürmek istemiştim. Olaydan önce de intihar etmeye kalkışmıştım. Olaydan dolayı çok pişmanım. Tedavi olmak istiyorum." dedi.

        Diğer sanıklar Yıldız Ç. ve Şahin Ç. de suçsuz olduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

        Duruşmaya katılan Doğan Ç'nin babası Cengiz Ç. ise sanıkların cezalandırılmasını istediğini dile getirerek, "Sanıklardan şikayetçiyim. Oğlum sadece yangından etkilenmemiş, gazdan zehirlenmemiştir. Çocuğum kül olmuştur. Sanıkların hepsinin cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

        İddianamede, olay günü Ali Ç, Doğan Ç. ve Şahin Ç'nin, Ali-Yıldız Ç. çiftinin evinde gece saatlerinde alkol aldıkları, Şahin ve Ali Ç. içki satın almak için evden çıktığında Yıldız Ç'nin Doğan Ç'nin kendisine yaklaşmaya çalışması nedeniyle eşine "Ali yardım et." şeklinde bağırması üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.

        Ali Ç'nin eşini dışarı çıkardıktan sonra eve dönüp kanepeyi çakmakla yaktığı, kendisini kurtarmaya çalışanlara, "Bırakın beni, ben de yanayım." şeklinde bağırdığı belirtilen iddianamede, Ali Ç'nin kendinden geçtikten sonra Şahin Ç. tarafından sürüklenerek balkondan dışarı çıkarıldığı, bu sırada evde bulunan Doğan Ç'nin yanarak öldüğü kaydedildi.

        İddianamede, 3 sanığın da "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanıklardan Ali Ç'ye, "Yangın çıkarmak suretiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, birçok sabıka kaydı bulunmasından dolayı sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.

        Heyet, diğer sanıklar Yıldız Ç. ve Şahin Ç'nin ise beraatine hükmetti.

        - Olay

        Çorum'da 29 Mart 2025'te Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında Doğan Ç. (19) hayatını kaybetmişti.

        Yangın sırasında evde bulundukları belirlenen Doğan Ç'nin akrabaları Ali Ç, Şahin Ç. ve Yıldız Ç. çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Şahin Ç. ve Yıldız Ç, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

