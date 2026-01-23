Çorum'da 22 okul Erasmus+ kapsamında uluslararası faaliyetlere katılacak

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2026 Erasmus+Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında yürüteceği uluslararası hareketlilik ve kapasite geliştirme faaliyetlerinde yer alacak konsersiyum üyesi 22 okul belirlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erasmus+ kapsamında öğretmen ve öğrenci hareketliliğinin artırılmasıyla yenilikçi, kapsayıcı ve çağdaş pedagojik yaklaşımların yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.



Bu kapsamda programa katılacak 22 okul belirlendiği aktarılan açıklamada, belirlenen okulların İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda farklı Avrupa ülkelerinde eğitim, gözlem, işbaşı öğrenme ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı etkinliklere katılacakları vurgulandı.



Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, akreditasyon kapsamında yürütülecek çalışmaların kentin eğitim vizyonuna önemli katkılar sunacağını kaydetti.







