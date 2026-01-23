Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da 22 okul Erasmus+ kapsamında uluslararası faaliyetlere katılacak

        Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2026 Erasmus+Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında yürüteceği uluslararası hareketlilik ve kapasite geliştirme faaliyetlerinde yer alacak konsersiyum üyesi 22 okul belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:07 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 22 okul Erasmus+ kapsamında uluslararası faaliyetlere katılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2026 Erasmus+Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında yürüteceği uluslararası hareketlilik ve kapasite geliştirme faaliyetlerinde yer alacak konsersiyum üyesi 22 okul belirlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erasmus+ kapsamında öğretmen ve öğrenci hareketliliğinin artırılmasıyla yenilikçi, kapsayıcı ve çağdaş pedagojik yaklaşımların yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

        Bu kapsamda programa katılacak 22 okul belirlendiği aktarılan açıklamada, belirlenen okulların İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda farklı Avrupa ülkelerinde eğitim, gözlem, işbaşı öğrenme ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı etkinliklere katılacakları vurgulandı.

        Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, akreditasyon kapsamında yürütülecek çalışmaların kentin eğitim vizyonuna önemli katkılar sunacağını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çorum Belediyesi kar festivali düzenleyecek
        Çorum Belediyesi kar festivali düzenleyecek
        140 bin metrekarelik mesire alanının tapusu Sungurlu Belediyesi'ne devredil...
        140 bin metrekarelik mesire alanının tapusu Sungurlu Belediyesi'ne devredil...
        Çorum'da aranan 7 kişi yakalandı
        Çorum'da aranan 7 kişi yakalandı
        Çorum'da bakkalda bulunan tarihi geçmiş 934 ürüne el konuldu
        Çorum'da bakkalda bulunan tarihi geçmiş 934 ürüne el konuldu
        Buzlanan yolda kayan tır devrildi: 1 yaralı
        Buzlanan yolda kayan tır devrildi: 1 yaralı
        Çorum FK'de Kadir Seven, Belçika ekibi Zulte Waregem'e transfer oldu
        Çorum FK'de Kadir Seven, Belçika ekibi Zulte Waregem'e transfer oldu