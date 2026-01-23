Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum FK'de Kadir Seven, Belçika ekibi Zulte Waregem'e transfer oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:03 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:03
        Çorum FK'de Kadir Seven, Belçika ekibi Zulte Waregem'e transfer oldu
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e transfer oldu.


        Kulüpten yapılan açıklamada, Kadir Seven'in Zulte Waregem'e transferi konusunda iki kulübün anlaştığı duyuruldu.


        Açıklamada, Çorum FK'ye verdiği emekler için genç savunma oyuncusuna teşekkür edildi.

