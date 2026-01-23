Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Osman D. idaresindeki 55 ADL 625 dorse plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu ilçesi Narlık mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

