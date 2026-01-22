İskilip'te hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor

Çorum'un İskilip ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Aşılama Programı kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik şap ve brusella aşılamaları sürüyor.



İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin planlama dahilinde köy ve mahallelerde ahır ziyaretleri gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, ziyaretlerde hayvanların aşılandığı, yeni doğan buzağılara küpeleme ve kimliklendirme işlemlerinin yapıldığı kaydedilerek, "Ekiplerimiz hayvanları aşılamakta, yeni doğan buzağılara küpeleme ve kimliklendirme işlemlerini yapmakta ve kayıt altına alma çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürmektedir. Yetiştiricilerimizin aşı takvimine uymaları önem arz etmektedir. Aşı ve kayıt işlemleri aksatılmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

