Çorum'da kar yağışı etkili oldu

Çorum'da kar yağışı etkisini gösterdi.



Kentte öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağış, ikindi saatlerinde etkisini artırdı.



Yağışın ardından binaların çatıları ile park halindeki araçların üzerinde kar tabakası oluştu.



Vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülerken, çocuklar da karın keyfini çıkardı.



Kar yağışı, kent merkezinin yanı sıra Sungurlu, Bayat, İskilip, Laçin, Mecitözü ilçelerinde de etkili oldu.



Yağışın ardından belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterlerde tuzlama çalışması başlattı.



Meteoroloji verilerine göre, kentte kar yağışının aralıklarla gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.







