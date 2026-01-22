Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:18
        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Osman K. idaresindeki 19 AS 863 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu Alaca Sancı köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Leyla, Nisanur ve Yusuf K. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat'ın Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

