        Çorum'da "Chughtai Sanat Ödülleri" resim yarışması düzenlenecek

        Çorum'da "Chughtai Sanat Ödülleri" resim yarışması düzenlenecek

        Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince yapılan liseler arası "Chughtai Sanat Ödülleri Yarışması"nın bu yıl Çorum'da düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:04 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:04
        
        Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince yapılan liseler arası "Chughtai Sanat Ödülleri Yarışması"nın bu yıl Çorum'da düzenleneceği bildirildi.


        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Doğanın Harikaları Himalayalar'dan Kapadokya'ya" konulu resim yarışmasına 27 Şubat'a kadar başvurulabileceği belirtildi.

        Açıklamada, "Türkiye ve Pakistan arası dostluğu pekiştirmek için gençleri ve çocuklarımızı kardeşlik geçmişi ve temelleri üzerine bilinçlendirmek amacıyla Pakistan Büyükelçiliği 2011 yılında başlatılan ve Pakistan'ın ünlü sanatçısı Ressam Abdul Rahman Chughtai'nin ismini taşıyan 'Chughtai Sanat Ödülleri' resim yarışması bu sene Çorum'da düzenlenecektir. İlimiz merkez ve ilçelerindeki resmi/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri arasında yapılacak olan 'Doğanın Harikaları Himalayalar'dan Kapadokya'ya' konulu resim yarışmasının son başvuru tarihi 27 Şubat'tır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

