        Çorum Haberleri

        Çorum'da sürücünün itfaiye aracına yol vermediği anlar görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        24.01.2026 - 12:01
        Çorum'da sürücünün itfaiye aracına yol vermediği anlar görüntülendi
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir sürücünün itfaiye aracına yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekibi, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde bir tır kazasına müdahale etmek üzere seyir halindeyken, kara yolunda bir sürücünün hafif ticari aracıyla yol vermemesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        İtfaiye ekibince siren, flaşör ve anonslarla yapılan ikazlara aldırmayan sürücü, yolun sol şeridinden seyretmeye devam etti.

        İtfaiye aracının sürücüsü, sol şeritten seyreden aracın sağından geçerek kazanın olduğu Koparan mevkisine seyretti.

        Araçtaki itfaiyeciler, hafif ticari araç sürücüsünün kendilerine yol vermediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

