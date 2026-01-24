Habertürk
Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum FK, yarın deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:18
        Çorum FK, yarın deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak
        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.

        Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Hakan Ülker yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Attamak, maçta forma giyemeyecek

        Ligde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 35 puan toplayan Çorum FK, 5. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

