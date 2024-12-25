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        Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

        ÇORUM'da 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenip en üst katta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:40
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        Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
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        ÇORUM’da 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenip en üst katta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Bahçelievler Mahallesi İpekli Evler Caddesi’ndeki Üşümüş Apartmanı’nın bodrum katında dün akşam eşyaların tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanlar tüm binaya yayılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, son katta mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye aracının merdiveni ile kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bu kişilere ambulansta müdahale etti.

        Zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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