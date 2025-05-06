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        Çorum'da un fabrikasında patlama: 7 yaralı

        ÇORUM'da bir un fabrikasında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:35
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        Çorum'da un fabrikasında patlama: 7 yaralı
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        ÇORUM'da bir un fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

        Bir un fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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