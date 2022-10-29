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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

AA

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

ÇORUM (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çorum merkez ve ilçelerde törenlerle kutlandı.

Kargı Stadı'ndaki kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kaymakam Taha Soydaş ve Belediye Başkanı Zeki Şen, halkın bayramını kutladı.

Soydaş, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılan en büyük miras olduğunu söyledi.

Atatürk'ün, "Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare, cumhuriyet idaresidir." sözünü hatırlatan Soydaş, "Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan cumhuriyet getirdiği çağdaş açılımlarla Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır." dedi.

Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden programda çeşitli gösteriler sahnelendi.

Törene Cumhuriyet Savcısı Onur Ertan, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Uğurludağ

Uğurludağ Stadyumu'ndaki kutlama töreninde Kaymakam Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Remzi Torun, öğrencilerle halay çekti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Şahin, katılımcıların bayramını kutladı.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin asırlar boyu bağımsız yaşamış Türk milletinin yeniden dirilişini simgelediğini söyledi.

Şahin, "29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı boyunca genci yaşlısı, kadını erkeğiyle toprağa düşen canların eseridir. Cumhuriyet, tüm imkansızlıklara ve zorluklara karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin ürünüdür. Cumhuriyet, tarihten silinmeye çalışılan bir milletin şahlanışının, varlığını tüm dünyaya haykırışının sembolüdür. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir." dedi.

Halk oyunları gösterileri ile devam eden tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Törenin ardından Şahin ve diğer protokol üyeleri, öğrencilerle halay çekti.

- Laçin

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Laçin ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Öğrenciler törende İstiklal Marşı oratoryosu sahneledi. Ana sınıfı öğrencilerinin gösterileriyle renk kattığı tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Laçin Kaymakamı Pınar Uz, katılımcıların bayramını tebrik etti.

- Osmancık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’ın tebrikleri kabulünün ardından ilçe stadında tören düzenlendi.

Törende Kaymakam Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Akpay, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm çaresizliklere rağmen en büyük destanını yazdığını, bu destanın içinde şehadet şerbetini içmek için birbirleriyle yarışan kahramanların önemli rol oynadığını vurguladı.

Törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Törene Cumhuriyet Savcısı Bilal Hezer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Osmancık Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Yakup Kara ile vatandaşlar katıldı.

- Sungurlu

Sungurlu Atatürk Stadı'nda düzenlenen törende Kaymakam Fatih Görmüş ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri Trabzon bölgesine ait gösteri sundu.

Haydar Öztaş Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bir Başkadır Benim Memleketim" türküsünü seslendirirken, törende yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Boğazkale

Çorum'un Boğazkale ilçesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslendi.

Kaymakam Nazmi Yücel'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlama etkinlikleri, Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.

Öğrencilerin gösteriler sunduğu kutlama töreninde yıl içinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Törene Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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