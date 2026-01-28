Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Çorum'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:22 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:26
        Çorum'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Çorum'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında "ölüme neden olma" suçundan aranan E.D'nin Gazi Caddesi'nde bulunduğu tespit edildi.

        Ekiplerce yapılan takip sonucu E.D, kullandığı otomobilin içinde yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



