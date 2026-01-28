Çorum'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Çorum'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında "ölüme neden olma" suçundan aranan E.D'nin Gazi Caddesi'nde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan takip sonucu E.D, kullandığı otomobilin içinde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.