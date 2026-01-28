Habertürk
        Çorum Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:11 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:11
        Çorum'da havaya ateş açılması sonucu bir apartman dairesine mermi isabet etti.

        Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'de plakası belirlenemeyen araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekilperi sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, 5 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan daireye mermi isabet ettiği tespit edildi.

        Ayrıca caddede 2 boş tabanca mermisi kovanı bulundu.

        Olayda dairenin balkon camında hasar meydana geldi.

        Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

