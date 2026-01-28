Çorum'da havaya ateş açılması sonucu bir apartman dairesine mermi isabet etti.



Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'de plakası belirlenemeyen araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekilperi sevk edildi.



Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, 5 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan daireye mermi isabet ettiği tespit edildi.



Ayrıca caddede 2 boş tabanca mermisi kovanı bulundu.



Olayda dairenin balkon camında hasar meydana geldi.



Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.







