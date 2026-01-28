Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yusuf Ç. idaresindeki 19 MEF 55 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında kırmızıda bekleyen Ahmet Ö'nün kullandığı 19 ART 939 plakalı çekiciye arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Yusuf Ç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.