        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da yangın çıkan lavaş fabrikası kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde lavaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:54
        Çorum'da yangın çıkan lavaş fabrikası kullanılamaz hale geldi
        Çorum'un Osmancık ilçesinde lavaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.


        Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir lavaş fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Osmancık Belediyesi itfaiyesi ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu söndürüldü.

        Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.



