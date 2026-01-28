Çorum'da yangın çıkan lavaş fabrikası kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Osmancık ilçesinde lavaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir lavaş fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, Osmancık Belediyesi itfaiyesi ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.
