Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 17 il ve 18 kulüpten 87 sporcu katıldı.



Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.



Türkiye Badminton Federasyonu İşitme Engelliler Sorumlusu ve Milli Takımlar Başantrenörü Ramazan İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmancık'ta ikinci kez turnuva düzenlediklerini söyledi.



Turnuvaya ilginin arttığını belirten İmamoğlu, "Geçen yıl yapılan turnuvaya göre yüzde ellilik bir artışla sporcu sayımız 55'ten 87’ye yükselmiştir. Dünya ve Avrupa ortalamasına baktığımızda çok hızlı bir ilerleyiş. Bu da bizim adımıza çok sevindirici." dedi.



Bu turnuvanın ardından ağustos ayında Almanya Hannover'da Avrupa Gençlik Oyunları yapılacağını dile getiren İmamoğlu, "Bu oyunlara 2008, 2009, 2010 ve 2011 doğumlu sporcular katılacaktır. Burada dereceye giren sporcuları bu yaş kategorilerine göre biz milli takıma davet edip bir seçme yapacağız. Ülkemizi temsil edecek sporcular da bu şampiyona ardından seçmeler neticesinde belli olacaktır. Bütün takım arkadaşlarıma, sporcularıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Turnuvanın ödül törenine Çorum İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı da katıldı.

