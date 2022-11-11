Uğurludağ ilçesinde 300 fidan toprakla buluşturuldu

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ÇORUM (AA) - Çorum’un Uğurludağ ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Karşıyaka Mahallesi Aralık mevkisinde düzenlenen etkinlikte Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin ve Belediye Başkan Vekili Hacı Ahmet İpek, öğrencilerle 300 fidan dikti.

Kaymakam Şahin, burada yaptığı konuşmada, diktikleri fidanların ilelebet Uğurludağ ve Türkiye'ye nefes kazandıracağını söyledi.

Mavi vatana olduğu gibi yeşil vatana da sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Şahin, fidan diken katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte fidanların ağaca dönüşmesi için dua edildi.





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