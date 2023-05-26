Çorum Uğurludağ'da sağanak etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, ikindi saatlerinde etkisini artırdı.

Yoğun yağış nedeniyle ilçedeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

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