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        Çorum'da çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında iki ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 01:48 Güncelleme: 12.09.2023 - 01:55
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        Çorum'da çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yandı
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        Kunduzlu köyünde Yahya ve Sadık Kafadar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye jandarma ile Bayat ve İskilip belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AA muhabirine, yangının itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındığını söyledi.

        Ekiplerin soğutma çalışmasına başladığını belirten Ünlü, yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

        Kunduzlu köyünün muhtarı İbrahim Hamza ise yangında 2 ev ve 1 samanlığın yandığını bildirdi.

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