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        Çorum'da hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

        Çorum'da ameliyat ettiği hastadan ameliyat ücreti aldığı iddia edilen doktor tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:57
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        Çorum'da hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor tutuklandı
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        Çorum'da ameliyat ettiği hastadan ameliyat ücreti aldığı iddia edilen doktor tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yapan S.A.E. hakkında, bir hastasından ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü de doktor hakkında disiplin soruşturması başlattı.

        Doktorun hastayı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat ettiği ve karşılığında 7 bin 500 lira ücret aldığı iddia edildi.

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