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        Çorum'da kaza yapan servisteki 13 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktöre arkadan çarpan okul servisindeki 13 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:01 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:08
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        Çorum'da kaza yapan servisteki 13 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktöre arkadan çarpan okul servisindeki 13 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Demirşey Köyü İlkokulu öğrencilerini taşıyan, E.K. idaresindeki 33 NJM 69 plakalı okul servisi, Karaoğlu köyü girişinde bir traktörün arkasında takılı kültivatöre (tarım aleti) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Servisteki 13 öğrenci, tedbir amacıyla ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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