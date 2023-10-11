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        GÜNCELLEME - Çorum'da polise direnen 3 kişi gözaltına alındı

        Çorum'da, yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran polise direnen 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 20:56 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:56
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        GÜNCELLEME - Çorum'da polise direnen 3 kişi gözaltına alındı
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        Çorum'da, yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran polise direnen 3 kişi gözaltına alındı.

        Buharaevler Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekibi, bir akaryakıt istasyonunda yüksek müzik sesi gelen 42 EF 047 plakalı otomobilin sürücüsü S.A.K'yi (23) sesi kısması için uyardı.

        Polis, sesi kısmayan sürücüden aracından inmesini istedi. Sürücünün bunu da kabul etmeyip aracını hareket ettirmek istemesi üzerine tedbir alan polis ekibi takviye kuvvet çağırdı.

        Aracından inmek zorunda kalan sürücü ve arkadaşları A.K. (23) ile R.K. (28), polis ekibinin üzerine yürüyünce gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen 3 kişinin yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

        Sürücü S.A.K'ye alkollü araç kullanma, ehliyeti yanında bulundurmama ve abartı egzozlu araç kullanma suçlarından 9 bin 79 lira para cezası uygulandı, aracı trafikten men edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. A.K. ve R.K. adli kontrolle olmak üzere 3 zanlı mahkemece serbest bırakıldı.

        Öte yandan polis ekibi ile 3 zanlı arasında yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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