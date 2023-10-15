Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Çorum'un Bayat ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Giriş: 15.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:39
Çorum'un Bayat ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
G.Ç. idaresindeki 55 AFE 524 plakalı yem yüklü kamyon, İskilip-Çankırı kara yolu, Bayat ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İskilip Belediyesine bağlı itfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.