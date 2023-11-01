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        Kargı'da anaokulu öğrencileri fidan dikti

        Çorum'un Kargı ilçesinde anaokulu öğrencileri, fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:53
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        Kargı'da anaokulu öğrencileri fidan dikti
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        Çorum'un Kargı ilçesinde anaokulu öğrencileri, fidan dikti.

        125. Yıl Anaokulu, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100. Yılda Her Sınıf 100 Ağaç Dikiyor Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında öğrenciler 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda fidan dikti.

        Etkinliğe, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen de katıldı.

        Kargı Orman İşletme Müdürü Mehmet Eren Kargı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin diktikleri fidanların Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne şahitlik edeceğini söyledi.

        Kargı, fidan diktikleri için okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür etti.

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