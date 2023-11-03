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        Oğuzlar'da metruk evlerin yıkım çalışmaları sürüyor

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde vatandaşlar ile araç trafiği açısından tehlike oluşturan metruk evlerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:37
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        Oğuzlar'da metruk evlerin yıkım çalışmaları sürüyor
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde vatandaşlar ile araç trafiği açısından tehlike oluşturan metruk evlerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Oğuzlar Belediyesince resmi işlemleri tamamlanan Çeşme Mahallesi'ndeki bir metruk evin yıkımına başlandı.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, göreve geldiği 2019 yılından bu yana tehlike arz eden metruk yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İlçenin dönüşümü için önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Yıldırım,"Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden, kavşak noktalarda araçların dönüş yapmasını ve görüşü engelleyip trafik güvenliğini tehlikeye sokan metruk binaları yıkarak ilçemizin dönüşümünü sağlıyoruz. İlçemizde yıkılan binaların hafriyatından çıkan odunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyoruz. İlçemizin bugünü düşünerek değil, yarınları planlayarak attığımız her adımın gönül rahatlığıyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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