Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Laçin'de Kızılay Haftası kutlandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde Kızılay Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laçin'de Kızılay Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Laçin ilçesinde Kızılay Haftası kutlandı.

        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere Türk Kızılayı anlattı.

        Şimşek, öğrencilere Kızılay rozeti ve kolluğu hediye etti.

        Türk Kızılayın bu yıl kuruluşunun 155'inci yıl dönümünü kutladığını belirten Şimşek, Kızılay Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle kurumun öneminin daha iyi anlaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Kendisinin de Kızılay gönüllüsü olduğunu bildiren Şimşek, öğrencilerden de Kızılay gönüllüsü olma sözü aldı.

        Programa Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım ile Kızılay Laçin Temsilcisi Hasan Hüseyin Uzun da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Oğuzlar'da metruk evlerin yıkım çalışmaları sürüyor
        Oğuzlar'da metruk evlerin yıkım çalışmaları sürüyor
        Çorum'da, valilik ek binası önünde silahlı kavga
        Çorum'da, valilik ek binası önünde silahlı kavga
        Çorum'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan uzman çavuş adliyede (2)
        Çorum'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan uzman çavuş adliyede (2)
        TIR ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        TIR ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Çorum'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Çorum'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Çorum'da 1 kişiyi silahla öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Çorum'da 1 kişiyi silahla öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı