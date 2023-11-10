Çorum'un Osmancık ilçesinde 250 öğrenci ve 7 öğretmenden 10 Kasım koreografisi Çorum'un Osmancık ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla, "Atatürk Yüreğimde Yaşıyor" adlı koreografi gerçekleştirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla, "Atatürk Yüreğimde Yaşıyor" adlı koreografi gerçekleştirildi.

Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu'ndan 250 öğrenci ve 7 öğretmen, okul bahçesinde 09.05'i gösteren saat, 1938 yazılı koreografi oluşturtarak Atatürk portesi ve Türk bayrağı açtı.

Okul müdürü Hüseyin Okumuş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında koreografi hazırlayarak Atatürk'ü anmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin Atatürk'e vefa duygularını koreografi gösterisiyle ifade etmek istediklerini anlatan Okumuş, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında okul olarak vefamızı göstermek adına güzel bir çalışma yaptık. Böyle bir çalışma yaptığımız için onur duyduk." dedi.

Koreografi çalışmasına katılan öğrencilerden Ayşe Naz Kaya da Atatürk'ü anmak için koreografi yaptıklarını dile getirerek, "Bu etkinlikte yer aldığımız için kendimizle gurur duyuyoruz. Atatürk'ü sevgiyle ve saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.