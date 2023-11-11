Uğurludağ'da 500 fidan toprakla buluşturuldu

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 500 fidan dikildi.

Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı ve Belediye Başkanı Remzi Torun, Ekin Pazarı yakınlarındaki ağaçlandırma alanında öğrencilerle 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte çeşitli kamu kurumları ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.

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