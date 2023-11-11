İskilip'te bin fidan toprakla buluşturuldu

Çorum'un İskilip ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan dikildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, İskilip Gençlik Merkezi bahçesinde öğrencilerle bin fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte çeşitli kamu kurumları ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.