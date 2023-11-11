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        İskilip'te bin fidan toprakla buluşturuldu

        Çorum'un İskilip ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:44
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        İskilip'te bin fidan toprakla buluşturuldu
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        Çorum'un İskilip ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan dikildi.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, İskilip Gençlik Merkezi bahçesinde öğrencilerle bin fidanı toprakla buluşturdu.

        Etkinlikte çeşitli kamu kurumları ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.

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