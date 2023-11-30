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        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:39
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        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Mesut B. yönetimindeki 05 LA 571 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Narlı Çayı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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