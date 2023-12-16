Çorum'da 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Çorum'da, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çorum'da, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işlediği bir suçtan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, "kasten öldürme" suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Haşim Ü'nün, Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Haşim Ü. yakalandı.
Haşim Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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