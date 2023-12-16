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        Oğuzlar Gençlik Merkezinde veli ve öğrencilere değerler eğitimi veriliyor

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde veli ve öğrencilere yönelik değerler eğitimi düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:38
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        Oğuzlar Gençlik Merkezinde veli ve öğrencilere değerler eğitimi veriliyor
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde veli ve öğrencilere yönelik değerler eğitimi düzenleniyor.

        Oğuzlar Gençlik Merkezince düzenlenen eğitimde, veli ve öğrencilere ahlaki ve kültürel değerler anlatılıyor.

        Oğuzlar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş ve Gençlik Merkezi eğitim görevlisi Mustafa Gümüş tarafından verilen eğitimde dürüstlük, hoşgörü, saygı, sevgi, yardımlaşma, sorumluluk, çalışkanlık ve empati gibi değerler hakkında aktarılıyor.

        Gümüş, toplumsal değerlerin insanları bir arada tuttuğunu dile getirerek, "Gençlik Merkezimizdeki değerler eğitimimizle gençlerimizin milli ve manevi yönlerini yükseltirken, aile olmanın önemini anlamlandırmayı amaçlamaktayız." dedi.

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